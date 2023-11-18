Зрители требуют от певца Тимы Белорусских извинений за концерт в Москве

Тима Белорусских уже давно выступает на сцене. У него есть своя армия поклонников. Однако в 2021 году он оказался в центре скандала из-за употребления запрещенных веществ. Певец был приговорен судом в Минске к ограничению свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение.

А 18 ноября стало известно, что накануне артист дал концерт в Москве. Он выступил в клубе Atmosphere. Но все обернулось скандалом, так как исполнитель опоздал на час, а потом исполнил всего несколько песен и покинул завдение.