Экс-жена Александра Серова гимнастка Елена Стебенева рассталась со вторым мужем

«Все, я не хочу больше врать. Мы с Максимом расходимся!» – заявила Стебенева.

При этом она подчеркнула, что ее бывший муж замечательный человек, который многое ей дал, а также одаривал ее любовью и оберегал.

«Причина во мне. В моей созависимости. Что есть созависимость? Узнайте это, тогда станет понятно. Что делать дальше? Как жить? Искать себя, любить себя, не позволять управлять вами. Просто жить», — поделилась спортсменка.

Она также не стала утаивать, что испытывает сильную душевную боль. Елена переживает из-за своего решения, но отмечает, что не видит другого выхода.

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«Вы просто не представляете себе, как мне больно открыться сейчас. Мне так больно, что внутри все горит. Опять и опять. Что есть расставание? Это умирание, это твои чувства и мозг. Каждый раз — атомный взрыв. Это смерть», – пояснила она.

Поклонники переживают за 52-летнюю гимнастку. Многие еще надеются, что супруги сохранят союз. Напомним, что у Стебеневой произошла ссора с дочкой. У нее случился разлад в отношениях с Мишель из-за зятя. Теперь им сложно находить общий язык для общения.