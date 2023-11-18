Экс-жена Александра Серова гимнастка Елена Стебенева рассталась со вторым мужем

Елена Стебенева. Фото: соцсети 

Бывшая жена Александра Серова рассказала, почему ушла от второго супруга.

Елена Стебенева является мастером спорта по акробатической гимнастике. Она целых 17 лет прожила в браке с Александром Серовым. Именно спорстменка родила артисту дочку Мишель. Они развелись в 2010 году. Спустя время Елена смогла наладить лчную жизнь. 

Она сыграла свадьбу с новом избранником по имени Максим. Но их отношения тоже оказались не крепкими. Гимнастка сообщила, что рассталась с супругом, но пока они продолжают жить под одной крышей. Она намекнула, что причиной стала пагубная зависимость возлюбленного.

«Все, я не хочу больше врать. Мы с Максимом расходимся!» – заявила Стебенева. 

При этом она подчеркнула, что ее бывший муж замечательный человек, который многое ей дал, а также одаривал ее любовью и оберегал. 

«Причина во мне. В моей созависимости. Что есть созависимость? Узнайте это, тогда станет понятно. Что делать дальше? Как жить? Искать себя, любить себя, не позволять управлять вами. Просто жить», — поделилась спортсменка. 

Она также не стала утаивать, что испытывает сильную душевную боль. Елена переживает из-за своего решения, но отмечает, что не видит другого выхода. 

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«Вы просто не представляете себе, как мне больно открыться сейчас. Мне так больно, что внутри все горит. Опять и опять. Что есть расставание? Это умирание, это твои чувства и мозг. Каждый раз — атомный взрыв. Это смерть», – пояснила она.

Поклонники переживают за 52-летнюю гимнастку. Многие еще надеются, что супруги сохранят союз. Напомним, что у Стебеневой произошла ссора с дочкой. У нее случился разлад в отношениях с Мишель из-за зятя. Теперь им сложно находить общий язык для общения.

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