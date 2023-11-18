Рэпер Гуф извинился перед верующими и признался, что случайно выложил ролик в Сеть

Алексей Долматов, которого многие знают под псевдонимом Гуф, снова оказался в скандальной ситуации. 18 ноября о нем заговорили в СМИ. Оказалось, что рэпер выложил музыкальное видео в соцсети со священнослужителями, на который был наложен его трэк.

И хоть спустя несколько часов неудачный ролик он удалил, такое творчество артиста не понравилось активистам из центра «Сорок сороков». Они написали обращение в Следственный комитет, потребовав проверить артиста по статье «Оскорбление чувств верующих», а также проверить его трек на пропаганду употребления запрещенных веществ.

После этого Гуф записал виообращение с извинениями.