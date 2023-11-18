Рэпер Гуф извинился перед верующими и признался, что случайно выложил ролик в Сеть

Рэпер Гуф. Фото: соцсети звезды

Рэпер Гуф оправдался за неудачный репост видео со своим трэком после того, как на него заявили в Следственный комитет.

Алексей Долматов, которого многие знают под псевдонимом Гуф, снова оказался в скандальной ситуации. 18 ноября о нем заговорили в СМИ. Оказалось, что рэпер выложил музыкальное видео в соцсети со священнослужителями, на который был наложен его трэк. 

И хоть спустя несколько часов неудачный ролик он удалил, такое творчество артиста не понравилось активистам из центра «Сорок сороков». Они написали обращение в Следственный комитет, потребовав проверить артиста по статье «Оскорбление чувств верующих», а также проверить его трек на пропаганду употребления запрещенных веществ. 

После этого Гуф записал виообращение с извинениями. 

«Я по своей неосторожности выложил это видео. Я никак не хотел задеть чувства православных людей. Когда я почувствовал, что на меня надвигается волна хейта, я удалит этот ролик. Я искренне извиняюсь. Давайте не будем дальше раздувать эту историю. Я искренне каюсь, что выложил этот идиотизм», – посетовал рэпер. 

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Напомним, что Алексею грозит проверка СК по статье об оскорблении чувств верующих. А также его концерт в Москве, который запланирован на 14 декабря, может быть отменен из-за песни, использованной в ролике. 

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