Рэпер Гуф извинился перед верующими и признался, что случайно выложил ролик в Сеть

Алексей Долматов, которого многие знают под псевдонимом Гуф, снова оказался в скандальной ситуации. 18 ноября о нем заговорили в СМИ. Оказалось, что рэпер выложил музыкальное видео в соцсети со священнослужителями, на который был наложен его трэк.
И хоть спустя несколько часов неудачный ролик он удалил, такое творчество артиста не понравилось активистам из центра «Сорок сороков». Они написали обращение в Следственный комитет, потребовав проверить артиста по статье «Оскорбление чувств верующих», а также проверить его трек на пропаганду употребления запрещенных веществ.
После этого Гуф записал виообращение с извинениями.
«Я по своей неосторожности выложил это видео. Я никак не хотел задеть чувства православных людей. Когда я почувствовал, что на меня надвигается волна хейта, я удалит этот ролик. Я искренне извиняюсь. Давайте не будем дальше раздувать эту историю. Я искренне каюсь, что выложил этот идиотизм», – посетовал рэпер.
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Напомним, что Алексею грозит проверка СК по статье об оскорблении чувств верующих. А также его концерт в Москве, который запланирован на 14 декабря, может быть отменен из-за песни, использованной в ролике.