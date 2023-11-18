Анна Седокова рассказала, как Птаха и отец Ираклия Пирцхалавы поругались из-за рыбы в шоу «Последний герой»

Анна Седокова уже давно выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. В свои 40 лет певица держит себя в форме. При этом у нее трое детей. Недавно она стала участницей проекта «Последний герой» вместе со своей старшей дочкой Алиной Белькевич.
Примечательно, что артистка сама на голосование захотела отправить наследницу домой. Она отметила, что это лишь забота о ребенке. Но вскоре в ее команде начались ссоры.
На этот раз Анна рассказала, как у рэпера Птахи и папы Ираклия Пирцхалавы случилась истерика из-за рыбы. Он поругался, так как имели разное представление о том, что сделать с выловленной добычей. Участникам проекта удалось наловить много рыбы. Рэпер настаивал на том, что нужно отпустить лишнюю рыбу на волю. А Кснелашвили Николоз был уверен, что еда им еще пригодится.
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«Заберите меня назад, там на меня никто не орал! Все орут, здесь просто какой-то ад. У нас никогда такого не было. Двое взрослых мужчин и у обоих истерика. Когда у нас не было еды, мы жили душа в душу. Как только привезли эту кошмарную рыбу, которая вообще нам не нужна была, мы разосрались и разругались», — заявила Седокова.
Напомним, что Птаха уже проявлял агрессию на шоу. Он попытался побить оператора проекта, который просто снимал, как рэпер готовит еду на костре. Папа Ираклия до этого момента ни с кем не вступал в конфликты.