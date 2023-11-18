Анна Седокова рассказала, как Птаха и отец Ираклия Пирцхалавы поругались из-за рыбы в шоу «Последний герой»

На этот раз Анна рассказала, как у рэпера Птахи и папы Ираклия Пирцхалавы случилась истерика из-за рыбы. Он поругался, так как имели разное представление о том, что сделать с выловленной добычей. Участникам проекта удалось наловить много рыбы. Рэпер настаивал на том, что нужно отпустить лишнюю рыбу на волю. А Кснелашвили Николоз был уверен, что еда им еще пригодится.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Заберите меня назад, там на меня никто не орал! Все орут, здесь просто какой-то ад. У нас никогда такого не было. Двое взрослых мужчин и у обоих истерика. Когда у нас не было еды, мы жили душа в душу. Как только привезли эту кошмарную рыбу, которая вообще нам не нужна была, мы разосрались и разругались», — заявила Седокова.

Напомним, что Птаха уже проявлял агрессию на шоу. Он попытался побить оператора проекта, который просто снимал, как рэпер готовит еду на костре. Папа Ираклия до этого момента ни с кем не вступал в конфликты.