Актриса Наталья Фатеева сказала, что ее пенсии не хватает даже на лекарства

Народной артистке РСФСР Наталье Фатеевой в декабре этого года исполнится 89 лет. С момента ее последних съемок в кино прошло уже 10 лет. Сейчас актриса редко появляется на публике. Большую часть времени она проводит у себя дома.

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Дело в том, что у Натальи Николаевны очень болит нога. Со слов артистки, в прошлом она перенесла несколько операций. И во время одной из них ей занесли инфекцию, которая и привела к тому, что теперь актриса ходит на костылях.

Все настолько плохо, что Фатеева старается как можно реже напрягать ногу. Даже в аптеку она ходит раз в три месяца. Поэтому Наталья Николаевна покупает сразу много лекарств, чтобы их хватило надолго.

В среднем такой поход в аптеку обходится артистке в 70 тысяч рублей. Фатеева жалуется на то, что это в 2 раза больше, чем ее пенсия.

Наталья Николаевна отметила, что имеет накопления и все еще получает от театра. Поэтому пока ей удается сводить концы с концами.

«Мы же не вчера родились: в свое время я что-то отложила. Еще получаю, слава Богу, деньги в театре киноактера, а так вообще было бы тяжело», — сказала Фатеева.

Источник: mk.ru