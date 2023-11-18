Умер актер из сериала «Улица разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич

Иосиф Кошелевич является актером театра и кино. 17 ноября он умер на 75-м году жизни. О случившемся сообщили в пресс-службе Александринского театра, где артист проработал почти 35 лет.

При этом неизвестно, что стало причиной смерти звезды. О дате и месте прощания с Кошелевичем будет сообщено дополнительно.