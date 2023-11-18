Умер актер из сериала «Улица разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич

Иосиф Кошелевич является актером театра и кино. 17 ноября он умер на 75-м году жизни. О случившемся сообщили в пресс-службе Александринского театра, где артист проработал почти 35 лет.
При этом неизвестно, что стало причиной смерти звезды. О дате и месте прощания с Кошелевичем будет сообщено дополнительно.
Напомним, что Иосиф учился в студии при Академическом театре драмы им. Янки Купалы в Минске, а потом стал выпускником Высшего театрального училища имени М. Щепкина в Москве. Он играл в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку. Уже в 1989 году актер попал в труппу Государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Он сыграл более 30 ролей. Его называют мастером эпизодических образов.
А зрители его видели в таких сериалах, как «Улица разбитых фонарей» и «Ментовские войны».