Лариса Гузеева рассказала, какой она будет тещей

Лариса Гузеева недавно снялась в фильме «Теща». Она исполнила роль довольно неприятной и капризной женщины, которая изводила придирками своего зятя. Фильм еще не вышел на экраны. Однако по кадрам из трейлера видно, что артистка отлично подходит на эту роль.

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Когда Лариса Андреевна оказалась в студии шоу «КСТАТИ», ведущим которого является ее коллега по фильму Гарик Харламов, юморист поинтересовался у актрисы, ведет ли она себя так, как ее героиня в реальной жизни.

Гузеева ответила, что у нее пока не зятя, так как дочь еще не вышла замуж. Но она думает, что будет адекватной тещей.

«Я была бы, как я есть сейчас… А как? А зачем… что я буду тренироваться на детях, чтобы что? Чтобы сказали, что я гнида…», — рассуждает Лариса Андреевна.

Артистка также отметила, что она уже давно является свекровью и отлично ладит со своей невесткой.

«Я, например, свекровь… У меня сын женился. Меня Анька (жена сына) обожает, они с 10 класса вместе, уже 13 лет», — поделилась мыслями Гузеева.

Источник: шоу «КСТАТИ»