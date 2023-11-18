Актриса Ольга Кузьмина с новорожденной дочкой вернулась в Россию из Аргентины

В соцсети Ольга поделилась кадрами, на которых запечатлена в аэропорту в Москве. Ее встретили родные, а также сын Гордей от первого брака. 10-летний мальчик познакомился со своим братом. Актриса несла дочку, а ее муж нес чемоданы.

«Ура! Мы прилетели! Какое счастье снова увидеться с близкими! Хоть и не все смогли сегодня к нам приехать, но мы точно знаем, что в скором времени вся наша большая семья воссоединится. А пока радуемся встрече, обнимаемся и спешим домой!» – написала звезда.

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Поклонники были рады тому, что Кузьмина вернулась. Многие восхитились трогательными кадрами. Напомним, что Артистка вышла замуж за экскурсовода, когда уже была была беременна. В Аргентине она учила испанский язык. Также актриса прям от туда работала Ольга озвучила мультфильм «Сказочный патруль»снялась в проекте «По секрету всему свету».