Следственный комитет проверит рэпера Гуфа по статье за оскорбление чувств верующих

Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, не раз оказывался в скандальных ситуациях. На этот раз он привлек к себе внимание активистов из центра «Сорок сороков». После того, как рэпер выложил новое музыкальное видео в соцсети со священнослужителями. Вскоре он удалил ролик, но многие уже успели возмутиться его поступку. Гуф не стал извиняться.

В итоге активисты написали обращение в Следственный комитет. Они потребовали проверить артиста по статье «Оскорбление чувств верующих» и проверить его трек на пропаганду употребления запрещенных веществ.