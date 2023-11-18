Следственный комитет проверит рэпера Гуфа по статье за оскорбление чувств верующих

Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, не раз оказывался в скандальных ситуациях. На этот раз он привлек к себе внимание активистов из центра «Сорок сороков». После того, как рэпер выложил новое музыкальное видео в соцсети со священнослужителями. Вскоре он удалил ролик, но многие уже успели возмутиться его поступку. Гуф не стал извиняться.
В итоге активисты написали обращение в Следственный комитет. Они потребовали проверить артиста по статье «Оскорбление чувств верующих» и проверить его трек на пропаганду употребления запрещенных веществ.
Инициатором обращения стал Георгий Солдатов, который посчитал действия рэпера кощунственными. Теперь Гуфу может грозить уголовная стать. Также под угрозой отмены оказался его концерт в Москве, который намечен на 14 декабря, так как его трек может попасть под запрет, пишет Телеграм-канал Mash.
Напомним, что ранее Долматов поругался на отдыхе с женой Юлией Ковалевой, которая родила от него дочку Тину. Модель жаловалась, что он находится в неадекватном состоянии. И 20 октября состоялся их развод.