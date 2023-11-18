Эксперт Левченко заявила, что Пугачева тратит на содержание недвижимости в США до 30 тысяч долларов в месяц

Алла Пугачева много лет выступала на сцене. Она стала одной из самых известных персон в России. Однако больше года певица живет за границей. Она сначала была в Израиле, а недавно с семьей переехала на Кипр.
И когда на нее коллеги и знакомые обрушились с критикой, артистка напомнила, что выполнила свою миссию и заработала хорошие гонорары на пике карьеры, которые не потратила, в отличие от многих других звезд. При этом она не может продать замок в деревне Грязь.
Звездная семья якобы запросила миллиард рублей. А эксперт по недвижимости Милана Левченко отмечает, что это слишком завышенный ценник.
На Кипре Примадонна поселилась в пентхаусе, который купила несколько лет назад. Тогда она и ее дети получились кпирское гражданство. В США у певица тоже есть недвижимость. Она владеет элитной квартирой в Майами, которую недавно показал Андрей Разин, гуляющий рядом. Апартаменты находятся на одном из 28 этажей небоскреба курорта Sun Islands.
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И хоть там артистка давно не появлялась, в Майами часто ездит ее старшая дочка Кристина Орбакайте, а также внук Никита Пресняков. Всего в квартире семь комнат, которые включают: две большие спальни, столовую и кухня, гостиную, личный кабинет и большую гардеробную. Также там имеются две ванные и джакузи. Эксперта по недвижимости Миланы Левченко призналась, что обслуживать такой дом очень затратно.
«В любом случае, семь спален – это две-три горничные. Плюс повар, менеджер по управлению персоналом, водитель, охрана, личный ассистент. Повар, например, может получать там десять тысяч долларов в месяц. В Америке вообще очень много зарабатывают личные шеф-повара в хороших домах.
Горничные получают примерно три-четыре тысячи, а зарплата менеджера по управлению персоналом – девять-десять тысяч. Все зависит от того, какие отношения с владельцем, кто-то платит больше, кто-то меньше. Думаю, и до 25-30 тысяч долларов в месяц может доходить», —поделилась Левченко.
Она добавила, что сумма может еще больше, так как могут быть предусмотрена разные финансовые бонусы для тех, кто работает в доме, пишет VOICE.