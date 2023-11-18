Эксперт Левченко заявила, что Пугачева тратит на содержание недвижимости в США до 30 тысяч долларов в месяц

Алла Пугачева много лет выступала на сцене. Она стала одной из самых известных персон в России. Однако больше года певица живет за границей. Она сначала была в Израиле, а недавно с семьей переехала на Кипр.

И когда на нее коллеги и знакомые обрушились с критикой, артистка напомнила, что выполнила свою миссию и заработала хорошие гонорары на пике карьеры, которые не потратила, в отличие от многих других звезд. При этом она не может продать замок в деревне Грязь.

Звездная семья якобы запросила миллиард рублей. А эксперт по недвижимости Милана Левченко отмечает, что это слишком завышенный ценник.