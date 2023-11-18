Лариса Гузеева сказала, что Гарик Харламов похож на аутиста

30 ноября в кинотеатрах России выходит фильм «Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

До совместной работы телеведущая была не лучшего мнения о юмористе. Из-за шуток в Сети она думала, что тот ее просто не выносит. Но общее дело заставило артистку иначе взглянуть на Харламова.

Лариса Андреевна подружилась с Гариком и даже назвала его профессионалом. Сделала она это в своем стиле. Ведущая отметила, что юморист настолько увлечен делом, что чем-то напоминает ей аутиста.

«Гарик, конечно, опаздывал. Но вот он приходил… И это настолько человек который про сцену, про кино… Он золотой. Он солнце… Мне кажется, Гарику вообще неинтересно все, что до команды мотор... до выхода на сцену и после. Он как аутист в этом смысле… Вот он, например, ни разу не пришел не готовый на съемку. Он ни разу не тупил там с текстом. Никогда! Все, что он говорил было по существу. Он никогда не тянул время, как некоторые артисты… Гарик не про это. Конечно, он опаздывал на 8-9 часов. Но это неважно. Он за те оставшиеся 25 минут просто делал все», — поделилась своими наблюдениями Гузеева.

Источник: шоу «КСТАТИ»