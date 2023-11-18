Лада Дэнс рассказала, что после недавней аварии у нее наладились карьера и личная жизнь

В августе 2023 года Лада Дэнс попала в серьезную аварию. Автомобиль, в котором находилась артистка, врезался в стоящие посреди дороги машины.

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После столкновения певицу доставили в больницу. Больше всего у нее была травмирована нога. Медики даже опасались, что Лада не сможет ходить.

К счастью, все обошлось. Но, по словам Дэнс, происшествие наделало столько шума, что ее имя опять стало на слуху.

По словам певицы, она и до ДТП была востребованной артисткой, но авария определенно повлияла на ее карьеру.

Кроме того, Лада заявила, что личная жизнь тоже в порядке. Певица рассказала, что у нее есть любимый человек, но имени его пока называть не стала.

«Я не люблю говорить о личной жизни, я не одинока. Поверьте, все идет от желания женщины быть любимой и любить. И именно это чувство всегда окрыляет нас…», — сказала Дэнс.

Источник: mk.ru