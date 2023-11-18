Валерий Гергиев опроверг слухи об объединении Мариинского и Большого театров

На днях в Сети появились слухи о том, что Мариинский и Большой театр планируют объединить.

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На должность директора, якобы планируется назначить действующего руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.

Но как выяснилось, сам Валерий Абисалович не в курсе объединения. Новую должность, с его слов, ему тоже никто не предлагал.

«Я руковожу Мариинским театром. В социальных сетях я не сижу, поэтому комментировать то, что кто-то выбросил, не могу» – прокомментировал ситуацию Гергиев.

Источник: Telegram-канал «КП Петербург»