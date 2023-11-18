Старшего внука Пугачевой могут не выпустить из России из-за проблем с налогами и штрафами

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его жена Алена Краснова сейчас живут в США. Однако в России у пары до сих пор остались незавершенные дела.

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Не так давно выяснилось, что компания «Нико спорт» которой владеет Никита, задолжала налоговой 80 тысяч рублей. К слову, его супруга является управляющей данной фирмы.

Кроме того, на балансе компании есть автомобиль, за которым числится несколько штрафов на сумму около 60 тысяч рублей.

Ситуация неприятная, она может привести к определенным проблемам. По словам юриста Анастасии Подгрудковой, если пустить проблему на самотек, пара может стать невыездной.

Например, если Никита решит приехать в Россию, его могут не выпустить из страны из-за долгов.

Кроме того, приставы вправе арестовать счета внука примадонны и его жены, а также продать их имущество на торгах, если денег на счетах не хватит для погашения долга.

Источник: passion.ru