Боня - Бородиной: «Считаю такое пристальное внимание фанатизмом»

Бывшие коллеги по «Дому-2» Виктория Боня и Ксения Бородина снова публично выясняют отношения.

Начала Бородина. На одной из премьер она заявила, что модели нужно бы носить намордник. Так она прокомментировала пластическую операцию, которую Виктория сделала этим летом в США.

Боня долго молчать не стала. В свойственной себе манере он ответила Ксении.

«Танцуйте на костях, пока я на реабилитации, ведь это ваш счастливый момент в жизни. Вы так долго его ждали. Кстати, я считаю такое пристальное внимание фанатизмом», — заявила Виктория.

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