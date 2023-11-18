Боня - Бородиной: «Считаю такое пристальное внимание фанатизмом»

Бывшие коллеги по «Дому-2» Виктория Боня и Ксения Бородина снова публично выясняют отношения.
Начала Бородина. На одной из премьер она заявила, что модели нужно бы носить намордник. Так она прокомментировала пластическую операцию, которую Виктория сделала этим летом в США.
Боня долго молчать не стала. В свойственной себе манере он ответила Ксении.
«Танцуйте на костях, пока я на реабилитации, ведь это ваш счастливый момент в жизни. Вы так долго его ждали. Кстати, я считаю такое пристальное внимание фанатизмом», — заявила Виктория.
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