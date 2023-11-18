Мерилин Керро из «Битвы экстрасенсов» рассказала правду об отношениях с Шепсом

Бывшие участники шоу «Битва экстрасенсов» Мерилин Керро и Александр Шепс некоторое время называли себя парой. За их романтическими отношениями наблюдала вся страна.

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Шепс даже ввел избранницу в круг своей семьи. По словам Керро, она быстро нашла общий язык с родителями и младшим братом своего возлюбленного. Медиум отметила, что родственники Шепса ей нравились больше, чем сам Александр.

Связь длилась 4 года, но в итоге отношения пары зашли в тупик. Мерилин собрала вещи и вернулась в родную Эстонию. С тех пор прошло много времени. Керро успела обзавестись мужем и детьми. Но подписчики медиума по-прежнему задают ей вопросы об Александре.

В какой-то момент Мерилин решила, что ей больше нечего скрывать, и выложила всю правду в своем блоге. Она рассказала, что у нее с Шепсом за эти годы ни разу не было близости. Они даже не жили вместе.

«У нас не было такой любви, как вы думаете. Я не буду отвечать на вопросы о сексуальной ориентации Шепса. У меня часто это спрашивают, но это только его личное дело», — заявила медиум.

При этом Керро отметила, что она любила Александра и долгое время надеялась, что у них все получится.