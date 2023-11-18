Шахназаров заявил, что к мнению Пугачевой уже мало кто прислушивается

Журналист Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац» снова обратился к уехавшей из России Алле Пугачевой. По его мнению, вряд ли соотечественники простят Примадонну за такой поступок, как бы она уже не извинялась и не оправдывалась.

«Вы уехали из России не тихо. В Израиле обнимались с людьми, которые искренне ненавидят Россию. Этим вы показали, что есть наш народ, а есть другой. Вряд ли к вам уже будут прислушиваться после такого», - заявил он.

Пугачева сейчас живет на Кипре. На этой неделе журналисты ее сняли в одном из монастырей, куда артистка приходила помолиться.

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