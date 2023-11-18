Екатерина Волкова рассказала, как ее уволили из «Школы современной пьесы»

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова призналась, что ее уволили из театра из «Школа современной пьесы». По ее мнению, там плохо относятся к артистам как к личностям.

«Меня сначала туда пригласили, а потом уволили. Но это хорошо, потому что я не люблю, когда унижают артистов. Худрук Иосиф Райхельгауз - сложный человек. В глаза одно говорит, а за спиной - другое», - заявила актриса в разговоре со Светланой Бондарчук.

Волкова заявила, что Райхельгауз называл ее «бездарем», обвинял в работе в низкосортных проектах.

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