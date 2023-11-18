Наталия Медведева из Comedy Woman плачет из-за сложностей с ребенком

38-летняя Наталия Медведева в июле 2022 года стала многодетной матерью. Звезда Comedy Woman и ее муж, капитан команды КВН «СТЭПиКО» Александр Коптель воспитывают двоих сыновей и одну дочь.

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Малышке сейчас чуть больше года. У нее начался тот самый период, когда режутся зубы. Из-за этого ребенок постоянно капризничает и не дает измученной матери поспать.

Артистка совершенно измотана. Она разместила в своем блоге снимок, на котором видно, что Наталия плачет из-за отсутствия отдыха.

«Уже неделю продолжаются «зубы». Неделю ребенок истошно плачет, истерит, не слезает с рук, изгибается, практически не ест… Я не жалуюсь, не играю в жертву, не прошу о помощи — это просто факт…», — написал юмористка под фото.

Она отметила, что бессонные ночи гораздо лучше переносятся в более юном возрасте. А в 40 лет, по ее мнению, «это практически смерть».