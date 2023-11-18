Муж звезды «Ворониных» Екатерины Волковой рассказал о ссоре с актрисой

Актер Андрей Карпов рассказал, как впервые познакомился со своей будущей женой Екатериной Волковой. Артист на тот момент дружил со звездой сериала «Счастливы вместе» Дарьей Сагаловой. Она и порекомендовала ему присмотреться к Кате.

«Я ухаживал за ней, а она мне отказывала пойти на свидание. Однажды я написал ей, то приглашаю на танцы», - рассказывает Андрей в разговоре со Светланой Бондарчук.

«Я сразу ответила, что не могу. Не могла же я сразу соглашаться на все. А потом звоню нашей общей знакомой Даше Сагаловой и рассказываю, что сделала. Она меня отругала, назвала действия детским садом. Я подумала и решила снова написать Андрею, что планы изменились, я согласна встретиться. С этого все и пошло», - заявила Волкова.

«Тогда мы сильно поругались, - неожиданно добавил Андрей. - Катя не понимала, как надо танцевать». «Да потому что ты объяснять не умеешь ничего!» - отрезала Волкова.

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