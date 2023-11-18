Находящуюся в розыске Милу Грац из шоу «Пацанки» задержали в Москве

Участницу шоу «Пацанки» Людмилу Ушакову, которая известна публике под псевдонимом Мила Грац, задержали в Москве. Ее обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

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Ушакова находилась в федеральном розыске с конца сентября. К Людмиле есть вопросы у краснодарского отдела полиции. Именно он объявил 26-летнюю Милу в розыск.

Напомним, ранее у Грац также были проблемы со съемочной группой, которая работала над «Пацанками». Сотрудники телеканала «Пятница» сообщали, что Ушакова угрожала их команде, вымогала деньги и предпринимала попытки шантажа.

Источник: Telegram-канал Baza