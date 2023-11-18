Актриса Яна Поплавская стала моделью на фэшн-показе

Актриса Яна Поплавская накануне стала участницей модного показа на ВДНХ. Мероприятие было посвящено презентации новой коллекции женской одежды со сказочными мотивами русского дизайнера Натальи Душегреи. С мастером актриса дружит давно, поэтому предложение стать моделью приняла сразу.

Поддержать актрису в новом для нее амплуа пришел муж, журналист Евгений Яковлев. Это их с Поплавской первый светский выход после свадьбы – они зарегистрировали брак год назад. До этого они 7 лет прожили в гражданском браке.

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Звезда сказки про Красную Шапочку с новой ролью справилась. Правда, незапланированно состоялся выход на «бис» - сначала заиграла не та музыка, но потом все исправили, и Яна снова блеснула на подиуме, сообщает mk.ru.