Отар Кушанашвили заявил, что врачи Боткинской больницы спасли ему жизнь

Журналист Отар Кушанашвили рассказал в новом выпуске программы «Каково?!», что врачи Боткинской больницы спасли ему жизнь. Шоумену стало плохо с сердцем несколько дней назад, потребовалась неотложная помощь. Его госпитализировали, нормализовали состояние, и он покинул стены больницы тем же вечером.

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Кушанашвили публично выразил благодарность людям, принявшим участие в его судьбе в тот роковой вечер.

«Громадное спасибо всем, в ту ночь дежурившим в Боткинской больнице. Каждое ваше отточенное профессионализмом движение спасло мне жизнь. Если и была угроза жизни, вы ее отвели собственными руками», - поблагодарил обозреватель.

Также шоумен отметил помощь сотрудников ресторана, в котором в тот вечер отдыхал после рабочего дня – они помогли ему вызвать «скорую».

К слову, тем вечером, сразу после происшествия, Кушанашвили объявился в Сети и нелитературно выругался, заявив, что не похож на немощного. По этой причине Генпрокуратура РФ заподозрила журналиста в инсценировке болезни и ложном вызове медбригады. Шоумену грозит проверка.