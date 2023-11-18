Певица Валерия просит на гастролях изолировать Пригожина

Певица Валерия раскрыла некоторые подробности про свой райдер на гастролях. В поездках она неразлучна с мужем и своим продюсером Иосифом Пригожиным, однако всегда просит организаторов селить их в разные гостиничные номера или хотя бы в двухкомнатные. Об этом звезда поведала Станиславу Ярушину в интервью на YouTube-шоу Muzloft.

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Поспешила артистка и объяснить, почему условие об изолировании от нее мужа обязательно к выполнению.

«Всегда просим двухкомнатный номер. Потому что с моим мужем в одной комнате находиться тяжеловато. Он работает, все время у него телефон, мне ни уединиться, ни послушать, ни почитать, ни свои дела поделать. На день нас нужно изолировать», - поделилась Валерия.

К меню Валерия в поездках очень избирательна. В ее райдере овощи, творог, мед, кефир, вода и чай, а вот конфеты и колбасу она строго запрещает.