Участница шоу «Фантастика» обозвала Вадима Галыгина «тюбиком»

В новом выпуске шоу «Фантастика», второй сезон которого с успехом продолжается на Первом канале, участники загадали очередную порцию загадок членам жюри и телезрителям. В попытке разоблачить одну из участниц, Пеппи Длинныйчулок, судья Юлиана Караулова устроила тест на возраст. И спросила, знает ли артистка, что такое «тюбик» на молодежном сленге.

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Пеппи даже не потребовалось время на размышления, она тут же дала правильный ответ: «Это чувак». Но Караулова не отставала, и поспешила уточнить, каких именно «чуваков» называют «тюбиками».

И тут прилетело стоящему рядом с Пеппи на сцене ведущему шоу Вадиму Галыгину.

«Вот такой чувак», - пошутила Пеппи, махнув в сторону Галыгина.

Галыгин пропустил такой выпад в свою сторону, поскольку не совсем подходит под определение «тюбика». Так обычно называют несерьезных молодых людей, которые не оправдывают девичьи ожидания.