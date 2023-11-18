Сергей Соседов поддержал идею российского аналога Евровидения

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил предложение создать в России аналог Евровидения. Такую идею предложил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, и ее поддержали в правительстве, с оговоркой - это должен быть собственный уникальный конкурс, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«Такой конкурс, безусловно, может быть хорошей альтернативой Евровидению. Почему нет? Там смогут участвовать артисты со всего мира», - оценил критик Соседов потенциал идеи.

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Правда, музыкальный эксперт считает, что сейчас не самое подходящее время – реализовывать столь масштабные проекты. Это вопрос будущего, пока есть дела насущные, передает мнение критика News.ru.