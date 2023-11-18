Лариса Гузеева рассказала, что дочь пристыдила ее за поведение на съемках с Гариком Харламовым

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева стала участницей шоу «Кстати» в социальной сети «Вконтакте». Знаменитость призналась, что ее дочь Ольга Бухарова стыдится матери за отсутствие повадок звезды. Якобы на съемках комедии «Теща» та вела себя слишком просто, в отличие от напарника Гарика Харламова.

«Знаешь, мама, приходит Гарик на площадку и все сразу перед ним сразу, вокруг него. А ты… Что у тебя есть деньги, что нет. Ты как бедная», — передала слова дочки Гузеева.

Также наследница пожурила маму за то, что она всякий раз пыталась воспользоваться услугами врача Харламова.

«За тебя было даже неудобно. Гарику меряют давление, и ты сразу: «И мне, и мне». А это же не твой врач, а Гарика... Я аж отвернулась. Он — звезда», - говорила Бухарова матери.

Гузеева и Харламов, напомним, снялись впервые вместе в комедии, которая выйдет на экраны в конце ноября. Гарик Харламов рассказывал, что изначально с Ларисой Гузеевой не мог найти общий язык – ей почему-то казалось, что он ее ненавидит. Постепенно лед между звездами растаял.