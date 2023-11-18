Отар Кушанашвили признался, что очень испугался во время сердечного приступа

Скандальный журналист Отар Кушанашвили рассказал, что испытал во время сердечного приступа в середине ноября. Ему пришлось вызвать скорую, и прибывшие врачи госпитализировали его в больницу, чтобы обследовать.

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Сам Отар больницу покинул в тот же вечер, а потом обратился к публике: мол, не похож на больного, с ним все в порядке. После этого журналиста решили проверить в Генпрокуратуре РФ на инсценировку и ложный вызов медбригады. Но автор программы «Каково?!» поспешил рассказать, как все было на самом деле.

Кушанашвили в новом выпуске передачи рассказал, что приступ действительно пережил. Но после него не очень хотел, чтобы к нему отнеслись как к немощному. И своей бравадой тогда пытался показать миру, что не испугался. На самом деле, он приврал.