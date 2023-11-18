Кристина Асмус рассказала, что Гарик Харламов «заразил» ее фобией

Актриса Кристина Асмус старается быть честной со своими подписчиками. И по возможности раскрывает перед ними личное. На этот раз звезда «Текста» поведала о своем страхе, который ей удалось победить.

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Кристина в настоящее время находится в Будапеште, где проходят съемки нового фильма. С собой она взяла 8-летнюю дочку от Гарика Харламова, чтобы больше времени проводить вместе. Они даже поднялись в небо на воздушном шаре, и это далось актрисе нелегко.

«В свое время Гарик заразил меня аэрофобией, теперь я чувствую себя дискомфортно на любой высоте при любой обстановке. Ну, кроме как на ручках любимого мужчины», - призналась звезда.

Победить недуг она смогла, только взглянув страху в лицо. С дочкой они поднялись на смотровую площадку над гором, высота которой составляет 150 м.