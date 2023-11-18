Сразу три участника в шоу «Фантастика» стали кандидатами на разоблачение

На Первом канале состоялся четвертый выпуск шоу «Фантастика». В проекте по-прежнему 10 персонажей, и в новой серии никто не был разоблачен. Зато появилось сразу три кандидата на вылет.

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По итогам выступлений героев жюри поставило оценки по 10-балльной шкале. И на этот раз внизу турнирной таблицы оказался Зая, он набрал меньше всего баллов. Это уже третий участник, который получил «желтую» карточку. Такая уже есть у Трубадура и Михалыча. И если кто-то из них снова окажется первым с конца, ему уже полагается «красная» карточка – это билет на выход и разоблачение.

Напомним, судят выступления участников в этом сезоне Дарья Мороз, Юлиана Караулова, Александра Ребенок и Дмитрий Красилов. Ведущий – Вадим Галыгин.