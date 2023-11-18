Директор Ольги Бузовой считает, что певица популярна благодаря телевидению

Концертный директор Ольги Бузовой, продюсер Алексей Новацкий объяснил успех и популярность певицы. По его словам, звезда на слуху благодаря телевидению никакие соцсети его не заменят, быть «в телевизоре» сегодня очень важно.

«Популярность телевидения — она всегда играет свою роль. Телек пока не умрет. У нас соцсети рубят, а телек-то, куда он умрет?» - объяснил Новацкий сайту News.ru.

Также менеджер считает, что прославиться, даже имея очевидный талант, не так просто. Надо обязательно много трудиться и любить.

«Надо быть талантливым человеком во всем. И любить своего зрителя, прежде всего. Талантливый человек без труда ничего не сделает, за него никто работать не будет», - заявит эксперт.

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Ольга Бузова, напомним, сделал себе имя благодаря участию на шоу «Дом-2» на ТНТ. Потом она пошла на «повышение» - стала ведущей проекта. Сейчас она является лицом телеканала, ведет реалити «Звезды в Африке», а также снимает новое развлекательное шоу в Китае для ТНТ.