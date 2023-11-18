Ляйсан Утяшева похвасталась, что ее 8-летняя дочка от Павла Воли знает китайский язык

Телеведущая и в прошлом гимнастка Ляйсан Утяшева все чаще показывает своих детей от комика Павла Воли, 10-летнего Роберта и 8-летнюю Софию. Ранее звезда тщательно скрывала наследников.

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В этот раз повод показать дочку оказался весомым. Девочка делала уроки по китайскому языку и изумила маму своими знаниями. Она не только пишет на иностранном, но и с легкостью переводит.

«Обалдеть, ребят, а я даже проверить не могу», - поражается звездная мама.

Кстати, многие звездные родители отдали детей на китайские языковые курсы. Например, его уже хорошо знают сын Ксении Собчак Платон и дочка Татьяны Навки Надежда.