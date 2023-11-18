Передвигающаяся с трудом Алла Пугачева начала молиться на Кипре

Певица Алла Пугачева появилась у стен Киккского монастыря на Кипре, и ее запечатлели на видео местные жители, которые узнали в ней звезду российской эстрады. Примадонна еле шла, с трудом передвигая ноги, и выглядела измученной, сообщает KP.RU.

Судя по всему, Примадонна посетила мужской монастырь, чтобы помолиться у древней иконы Богоматери, которая, по преданию, написана апостолом Лукой. Артистка была облачена в черное платье до пят, голову покрыла шляпой. Сопровождал артистку сын Гарри.

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На Кипр артистка перебралась из Израиля, по дороге заглянув в Москву на пару дней. Зачем ей понадобилось посетить родину, до сих пор точно неизвестно.