Актриса Дарья Мороз призналась в симпатии Михалычу на шоу «Фантастика. Следующий уровень»

Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз в шоу «Фантастика. Следующий уровень» на Первом канале является одним из членов жюри. И в новом выпуске актриса не смогла скрыть своей симпатии участнику Михалычу.

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Яркое выступление артиста, скрывающегося под анимированным персонажем, произвело на нее сильное впечатление. Он исполнил хит «Прасковья» и зацепил звезду. Это заметила Александра Ребенок. Актриса признала, что такого огня в глазах коллеги не видела давно.

«Рада за подругу, она нашла свое счастье», - уверена Ребенок.

Она же поспешила поинтересоваться о делах сердечных у мужчины – бабник он или предан одной.

«Мы печемся за подругу, а то вдруг что!» - подчеркнула Александра.

Но Михалыч не раскрыл такие тонкости. Зато Мороз призналась, что у нее иногда потеют коленки. Кстати, участник в прошлом выпуске получил «желтую» карточку, и если снова окажется в рейтинге ниже всех, то ему придется покинуть шоу и рассекретиться.