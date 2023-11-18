Автор песен Полины Гагариной и Сергея Жукова раскрыл, что цена на хит стартует с 300 тысяч рублей

Музыкант Саша Санта много лет сотрудничает с артистами российской эстрады. Его коллектив SantaSong пишет песни, например, для Сергея Жукова, Полины Гагариной. Сайту KP.RU композитор рассказал, как создаются песни, сколько стоит хит и как его распознать.

«Песня пишется в состоянии вдохновения, уже готовый материал мы вместе отслушиваем и наш менеджер говорит: «Эта песня для Жукова, эта — для Стаса Пьехи, эта для Гриши Лепса», - рассказал «кухню» процесса автор.

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Ориентиром в музыке, говорит Санта, являются мурашки – композиция должна трогать. Очень часто хит видно сразу, но угадывать удается не всегда. Бывает так, что песня, казавшаяся менее успешной, вдруг залетает в чарты. Изначально расценки на «обычную» и «хитовую» песни разные.

«Я думаю, все работает в совокупности – и артист, и песня. Хорошая песня стоит от 200 тысяч рублей. Если это потенциальный хит, то стоимость выше - от 300 тысяч рублей. Насколько трек будет успешным, команда понимает в процессе его создания. Деньги делим поровну: сколько человек работало над треком - на столько равных частей делим всю сумму», - дал расклад композитор.

Для Полины Гагариной SantaSong, например, создали песню «Мировой океан», придумали припев в «Бабочки», для группы «Руки вверх!» - композицию «Черное море», которую хотели назвать «Алешка 2.0».