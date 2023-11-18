Оксана Федорова считает, что россиянка Маргарита Голубева может победить на «Мисс Вселенная»

Телеведущая, экс-«Мисс Вселенная 2002» Оксана Федорова считает, что у россиянки Маргариты Голубевой есть все шансы победить на конкурсе «Мисс Вселенная», который в эти дни проходит в Сальвадоре.

«Маргарита вполне может претендовать на победу. Она прекрасно подготовлена организаторами, и обладает всеми необходимыми качествами, которые нужны для конкурса «Мисс Вселенная», - объяснила Федорова сайту РИА «Новости».

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Финал конкурса красоты состоится 18 ноября, и Голубева будет выходить на сцену в шелковом голубом платье с длинным шлейфом. Идею и эскиз своего вечернего наряда конкурсантка разработала сама. Бороться за корону ей предстоит 85 красавицами из разных стран.