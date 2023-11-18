Алексей Учитель вывел в свет новую возлюбленную, которая на 46 лет младше него

Режиссер Алексей Учитель впервые вышел в свет с новой возлюбленной. Музой мастера стала начинающий кинодеятель Софья Меледина. Она – его бывшая студентка и значительно моложе своего избранника – ей 24 года. Разница в возрасте влюбленных составляет 46 лет, сообщает сайт Муз-ТВ.

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Более того, утверждается, что 2 года назад Софья подарила Учителю дочь. В то время Алексей Ефимович жил в гражданском браке с актрисой Юлией Пересильд, которая стала матерью от режиссера дважды – у нее дочки Анна и Мария. В прошлом году актриса и режиссер расстались, но продолжают общение и совместное воспитание детей.

Сам Учитель до сих пор находится в официальном браке с продюсером Кирой Саксаганской. Пара давно распалась, но оформить это документально бывшие супруги до сих пор не спешат.