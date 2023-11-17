Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова: «У меня начинается новая глава»

Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова намекнула на то, что в ее жизни грядут перемены. Она сравнила их со штормом на море. Элла Суханова дала понять, что намерена пересмотреть всю свою жизнь, и кое-какие коррективы к этому моменту уже внесены.

«Немного шторма не помешает. Вообще, я поняла, что после долгого моего затишья у меня начинается новая глава, и это иногда даже пугает. Я, вообще, хочу сменить абсолютно все сферы своей деятельности, изменить место жительства, сократила круг общения до минимума, мне кажется меня немного перетрясло, но я не понимаю пока до конца, что с этим делать», - написала в микроблоге Элла Суханова.

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Касается ли заявление об изменении круга общения ее семьи, Элла Суханова не уточнила. Означает ли это, что Элла стоит на пороге развода с мужем, от которого у нее есть трехлетняя дочь Эвелина, можно только догадываться.

Напомним, не так давно Элла Суханова вместе с дочкой переехала в Турцию. Пока, правда, ее планы пожить в этой стране касались только холодного времени года.