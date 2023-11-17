Мондезир высказался о новом избраннике матери его сыновей-близнецов Ефременковой

Экс-участник «Дома-2» Мондезир ответил на вопросы своих подписчиков. В частности, их интересовало, в курсе ли Мондезир, что Юлия Ефременкова после расставания с ним живет с парнем, который освободился из мест заключения. Мондезир ответил утвердительно.

«Да, знаю. Но мне больше неинтересна ее личная жизнь. Я желаю ей только счастья. И надеюсь, что это именно то счастье, которое она искала», - высказался Мондезир о новом избраннике Юлии Ефременковой.

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При этом Мондезир добавил, что для него главное - безопасность его годовалых сыновей-близнецов. Молодой отец пригрозил, что если с ними, не дай бог, что-то случится плохое, он «сравняет все с землей».

Напомним, бывшие участники «Дома-2» Мондезир и Юлия Ефременкова расстались с громким скандалом через несколько месяцев после появления на свет сыновей-близнецов пары. Юлия Ефременкова тогда рассказала, что Мондезир поднимал на нее руку. Она решила, что прощать подобное отношение к себе не будет даже ради детей.