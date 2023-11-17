Владимир Долинский: «Инна Чурикова играла феноменально, на «разрыв аорты»

Известный актер Владимир Долинский высказался о неподражаемой Инне Чуриковой. Он раскрыл детали своего последнего разговора со знаменитостью.

Владимир Долинский признался, что бы поражен тем, как строго к себе относится Инна Чурикова. Актриса не всегда была довольна своей игрой на сцене. Для него это прозвучало, как откровение.

«Инна играла в спектакле пожилую женщину (спектакль «Ложь во спасение» - прим. ред.). Играла феноменально, на «разрыв аорты». Захожу после спектакля за кулисы, она спрашивает: «Как?» Отвечаю: «Инка, ну, что говорить?! Шедеврально!» А она: «Знаешь, в первом акте не так, нет, не так…», - рассказал Владимир Долинский.

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Напомним, актриса Инна Чурикова умерла в январе 2023 года, ей было 79 лет.

По материалам aif.ru