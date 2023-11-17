Минюст признал актрису Яну Троянову* иноагентом

Каждую пятницу Минюст обновляет список иноагентов, внося в него новые персоны и организации. В эту пятницу, 17 ноября, перечень пополнился четырьмя новыми фамилиями. В их числе - и очень известная в нашей стране. Минюст признал иноагентом актрису Яну Троянову*, звезду популярного сериала «Ольга» и бывшую ведущую телепередачи «Последний герой».

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В список иноагентов внесено и Интернет-издание The Moscow Times** и еще одна организация.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

**Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.