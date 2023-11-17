Поэт-песенник Пеленягрэ: «София Ротару была полюсом противостояния Алле Пугачевой во всех смыслах»

В последние годы отношения двух самых известных певиц бывшего СССР — Аллы Пугачевой и Софии Ротару — явно потеплели. Вокалистки лайкают посты друг друга в социальных сетях. А ведь в советские времена Пугачева и Ротару считались главными конкурентками. Новости о том, что певицы на дух не выносят друг друга, в те годы появлялись в СМИ регулярно.

Известный поэт-песенник Виктор Пеленягрэ объяснил, почему София Ротару, хоть и составляла конкуренцию Алле Пугачевой, но превзойти ее так и не смогла.

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«На Аллу работали все самые лучшие творческие силы. У Ротару, конечно, возможностей было поменьше. Хотя бы потому что она в Москве появлялась наездами. Она довольствовалась главным образом региональными авторами. Но София Ротару была, конечно же, полюсом противостояния Алле Пугачевой во всех смыслах», — озвучил свою точку зрения Виктор Пеленягрэ.

По материалам MK.RU