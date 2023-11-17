Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова меняет фамилию бывшего мужа на девичью

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном отказывается от его фамилии, под которой ее знают все поклонники. Она намерена вернуть себе девичью. Как и ее сестра-близнец Екатерина, Юлия Салибекова будет носить фамилию Колисниченко.

В микроблоге Юлия Салибекова сообщила, что уже сдала соответствующие документы.

«Поздравьте меня! Сдала документы на смену фамилии. Ура!» - написала Юлия Салибекова.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, Юлия и Тигран Салибековы развелись в конце мая 2022 года после десяти с лишним лет совместной жизни и рождения троих сыновей. После развода дети остались с Юлией, а Тигран пошел на «Дом-2» искать новую любовь. К этому моменту 20-летняя избранница Тиграна Салибекова беременна, Тигран сделал ей предложение.