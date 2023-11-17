Ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева вместе с мужем улетела в Перу

Ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева отправилась в долгожданный отпуск. Место для путешествия в компании третьего по счету мужа Нелли Ермолаева выбрала довольно экзотическое - Перу.

Чтобы добраться до Южной Америки, Нелли Ермолаева и ее муж потратили больше суток. О том, сколько времени они провели в воздухе, Нелли Ермолаева рассказала в микроблоге.

«Чтобы добраться до Перу, нам пришлось совершить три пересадки. Москва - Стамбул (полет 4 часа). Пересадка в аэропорту 3 часа. Стамбул - Bogotá - Колумбия (полет 13 часов). Пересадка в аэропорту 3 часа. Bogotá-Лима (полет 3 часа). Да, это больше суток вы в пути, но это того стоит! Мы только долетели, разница во времени 8 часов. Хочется чуть отдохнуть от воздушного судна, впереди две недели захватывающих мест», - поделилась Нелли Ермолаева.

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Некоторые поклонники переживают, с кем же оставила своего сына Мирона Нелли Ермолаева. С малышом все хорошо. Он со своим папой Кириллом Андреевым отдыхает в Дубае.