Потерявший жену в ДТП Ярослав Сумишевский рассказал о новой возлюбленной

Известный музыкант Ярослав Сумишевский, жена которого погибла в ДТП два года назад, встретил новую любовь. Избранницу певца зовут Анастасия, она младше Ярослава Сумишевского на десять лет. Но по признанию Ярослава Сумишевского, девушка настолько умна и мудра, что он не чувствует разницы в возрасте.

Познакомилась пара на одном из фестивалей. Увидев подавленное состояние Ярослава Сумишевского, Анастасия посоветовала ему обратиться за помощью к психотерапевту. Он так и сделал. А через некоторое время пригласил Анастасию на свидание. На тот момент девушка жила в Краснодаре. Не так давно Сумишевский предложил ей переехать к нему в Москву и познакомил с маленьким сыном и своим отцом.

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По признанию Ярослава Сумишевского, Анастасия вернула его к жизни после гибели любимой жены Натальи. Теперь он вновь счастлив и полон надежд на лучшее.