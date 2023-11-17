Принц Гарри отказался смотреть новый сезон сериала «Короны» с рассказом о гибели его матери

Новый сезон культового сериала Netflix «Корона» не будет смотреть, как минимум, один его поклонник. Это наследник британского престола, принц Гарри. Дело в том, что в фильме рассказывается в том числе и о гибели матери принца Гарри, принцессы Дианы. Новые серии - как раз о романе принцессы Дианы с кинопродюсером Доди Файедом до самого момента гибели влюбленных в Париже в августе 1997 года.

Принц Гарри, по понятным причинам, смотреть на это вряд ли сможет. К тому же в фильме есть эпизод, который воссоздает беседу 12-летнего принца Гарри с принцессой Дианой. Это был последний разговор Гарри с мамой.

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«Из-за деликатного характера содержания предстоящих эпизодов «Короны» принц Гарри, по понятным причинам, решил не смотреть этот сезон», - рассказал представителям СМИ анонимный источник.

По материалам Page Six