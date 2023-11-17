Принц Гарри отказался смотреть новый сезон сериала «Короны» с рассказом о гибели его матери

Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Принц Гарри решил не смотреть новый сезон сериала «Корона», в котором есть эпизод, касающийся трагической гибели его матери, принцессы Дианы.

Новый сезон культового сериала Netflix «Корона» не будет смотреть, как минимум, один его поклонник. Это наследник британского престола, принц Гарри. Дело в том, что в фильме рассказывается в том числе и о гибели матери принца Гарри, принцессы Дианы. Новые серии - как раз о романе принцессы Дианы с кинопродюсером Доди Файедом до самого момента гибели влюбленных в Париже в августе 1997 года.

Принц Гарри, по понятным причинам, смотреть на это вряд ли сможет. К тому же в фильме есть эпизод, который воссоздает беседу 12-летнего принца Гарри с принцессой Дианой. Это был последний разговор Гарри с мамой. 

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«Из-за деликатного характера содержания предстоящих эпизодов «Короны» принц Гарри, по понятным причинам, решил не смотреть этот сезон», - рассказал представителям СМИ анонимный источник.

По материалам Page Six 

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