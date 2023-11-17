Телеведущая Жанна Бадоева: «Развод на Шри-Ланке оформить очень тяжело»

Ведущая программы «Жизнь других» Жанна Бадоева побывала на Шри-Ланке, чтобы рассказала зрителям Первого канала об обычаях этой экзотической для нас страны. Первый выпуск о Шри-Ланке уже вышел в эфир Первого канала. В ближайшее воскресенье, 19 ноября, всех ждет продолжение увлекательного путешествия Жанны Бадоевой по Шри-Ланке.

Телеведущая рассказала, что ее удивило, как на ее визит в детский сад на Шри-Ланке отреагировали его воспитанники.

«На Шри-Ланке принято встречать старших подарком и кланяться в ноги. Так меня и встретила младшая группа в детском саду: каждый малыш подошел, вручил бумажный цветочек, встал на колени и коснулся руками моей обуви. Очень и очень непривычно», — поделилась Жанна Бадоева.

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Позабавил Жанну Бадоеву и тот факт, что женщины на Шри-Ланке обожают игру в крикет. Между просмотром сериала и матчем всегда выберет второе. А игроки в крикет зарабатывают здесь больше, чем футболисты.

А вот с чем трудно на Шри-Ланке, так это с разводами.

«А вот развод тут оформить очень тяжело. Если он по обоюдному согласию, то можно еще развестись за год. А если же на развод подала только одна сторона, то такие разводы могут тянуться десятки лет!» — добавила Жанна Бадоева.

Смотрите программу «Жизнь других» в воскресенье в 11:05 на Первом канале.