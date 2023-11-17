Алла Пугачева посетила монастырь на Кипре

После недавнего визита в Россию Алла Борисовна вернулась на Кипр к своей семье. Там артистка живет в апартаментах на первой береговой линии в башне «One» дорогого жилого комплекса города Лимассол.

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Певица давно уже не дает концертов. Она ведет тихую размеренную жизнь. Занимается воспитанием двоих детей и гуляет по окрестностям в свободное от семейных хлопот время.

Недавно Аллу Борисовну заметили в местном монастыре. Ее сопровождал сын и неизвестная женщина. Несмотря на солнечный день, Артистка была одета во все черное. Певица выглядела уставшей.

Источник: Telegram-канал «НеМалахов»