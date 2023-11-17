Тося Чайкина обратилась к Дмитрию Маликову на шоу «Битва поколений»

27-летняя Тося Чайкина и 53-летний Дмитрий Маликов сразились в музыкальном батле на шоу «Битва поколений» на «МУЗ-ТВ».

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Впрочем, соперничество между музыкантами разных поколений было спокойным. Каждый высказал симпатию друг другу. Маликов оценил искренность, душевность и музыкальную образованность Чайкиной.

«Я очень рад, что мой оппонент сегодня – человек, который знает, что такое пюпитр, и это его не оскорбляет», - заметил Маликов.

А молодая певица не смогла скрыть своего восхищения по поводу внешности народного артиста.

«Иногда хочется сказать не «Дмитрий Маликов», а «Дима» или «Димочка», потому что он такой молодой. Он на самом деле не меняется. И я не понимаю, в чем его секрет», - удивилась Чайкина.

К слову, жюри не стало церемониться с опытным артистом и в какой-то момент первого раунда битвы раскритиковало его выступление.

Оценивали поединок такие мэтры, как Виктор Дробыш, Татьяна Тур, Кай Метов. А также молодые звезды шоу-бизнеса: Денис Кукояка, Валя Карнавал, Саша ST.

Шоу зрители увидят 18 ноября в 17.00 на «МУЗ-ТВ».