Валерий Гергиев высказался о возможности назначения директором Большого и Мариинского театров

На днях стало известно о планах объединить два крупных театра страны - Большой, который находится в Москве, и Мариинский, расположенный в Санкт- Петербурге.

Как ожидается, возглавит объединенные театры Валерий Гергиев, а Владимир Урин, который на протяжении последний десяти лет руководит Большим театром, отправится в отставку.

Валерий Гергиев уже прокомментировал свое возможное назначение.

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«Не искал возможности работать еще больше», - лаконично сформулировал маэстро.

И как только что стало известно, свой пост покинул директор Большого театра Владимир Урин. Он написал заявление об отставке на имя премьер-министра Михаила Мишустина, и тот его подписал.

По материалам Forbs и РИА Новости